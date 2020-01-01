"الاتصالات": إقبال رهيب من الجمهور على مبادرة "بنية رقمية"

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، إنه تم إطلاق مبادرة "بنية رقمية" لدعم القطاعات التجارية والمؤسسية، بصورة تجريبية، ويتم عمل اختبارات ميدانية من داخل وزارات الداخلية والعدل والتموين والنيابة العامة والاستثمار.





وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الهدف الأساسي من إطلاق مبادرة "بنية رقمية" يتمثل في تقديم خدمة الكترونية للمواطن عن بعد، بعد تسجيل نفسه والتأكد من صحة بياناته، ولكن عند التوثيق لابد أن يذهب لمكان تقديم الخدمة للتأكد من أهليته، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات بدأت منذ 4 يوليو الجاري، ويتم إجراءها مع الجمهور داخل الجهة المختصة، وهناك تجاوب وإقبال رهيب من الجمهور.





وتابع نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، أن الاختبارات التجريبية تضمنت اصدار أكثر من 500 توكيل بشمال القاهرة، واستعلامات عن مخالفات المرور، وإقامة دعاوي قضائية عن بُعد، وبمجرد استقرار المنظومة وتحظى برضا المواطنين سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية بأكملها.





وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق منصة مصر الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية خلال أسابيع، وستضمن هذه المنصة 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصري.



