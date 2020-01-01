مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.08% بختام جلسة الأحد

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:12 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 551.2 ألف درهم.


وهبط بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.73% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.68% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 1.27%، كما تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.76%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.15% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني  بنسبة 0.64%.

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