مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.08% بختام جلسة الأحد







إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 551.2 ألف درهم. إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 551.2 ألف درهم.







