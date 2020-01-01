جلال إبراهيم: مجلس الزمالك لديه ثقة في الجمعية العمومية

أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة لديه ثقة في الجمعية العمومية وفي حضور أعداد كثيفة من أعضاء الجمعية العمومية.





أضاف أحمد جلال إبراهيم أن أعضاء النادي سعداء بالمنشآت الجديدة وهو ما لمسناه منذ إعادة النشاط عقب توقف دام طويلا بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا.





وأوضح أحمد جلال أن اليوم أسري بوجود أعضاء الجمعية العمومية ورئيس النادي تتناقش من أجل مصلحة النادي.





وتابع نائب رئيس النادي أن الأعضاء حريصون على الحضور رغم تفشي فيروس كورونا.





وتقدم أحمد جلال بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية علي وعيهم الكامل وعلي وقفتهم خلف مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن تجاوب الجمعية العمومية اليوم يمحو تعب مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة.





وقال إن مجلس إدارة الزمالك حقق كل رغبات الجمعية العمومية بانشاء قناة الزمالك وفرع 6 اكتوبر والاستاد الجديد.





وعن مستوى الفريق في الفترة الماضية أكد أحمد جلال ابراهيم سعادته بأداء اللاعبين في المباريات الودية مع سموحة وبيراميدز ، الفريق واقف علي رجله وفي ليقة بدنية كبيرة





وشدد أن الوديات لها فوائد برغم الهزيمة أمام بيراميدز لكن هناك مكتسبات وهتكون حافز كبير وتجهيز جيد للبطولة الإفريقية





وصرح نائب رئيس النادي أن الإدارة توفر كافة السبل للفريق الإستعداد الجيد لدوري أبطال افريقيا.





وأوضح أن الامور صعبة في المنظومة الرياضية في ظل إنتشار الإصابات خلال الفترة الماضية من لاعبين ومدربين وعلي رأسهم مختار مختار ، برغم عدم الاختلاط بين الفرق.





واختتم احمد جلال ابراهيم تصريحاته بأن الزمالك اول نادي وقف النشاط الرياضي خوفا علي الاعضاء والرياضين وفرض اجرءات احترازية قبل اي مؤسسة والزمالك نفذ توجهات الدولة في الرجوع تدريجيا.



