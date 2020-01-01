معالج روحاني لـ"الفجر": القرآن وحده لا يعالج السحر.. والجنس حيلة بعض الدجالين لفك السحر (حوار)

كشف الدكتور خالد صفوت أخصائي خبير الطب البديل والأعشاب الطبية والباحث في علوم الرقية الشرعية، الفارق بين الدجل والشعوذة والعلوم الروحانية، مؤكدًا أن تسخير الجن المسلم أكذوبة، مشيرًا إلى أن القرآن وحده لا يعالج السحر.





وأضاف "صفوت" خلال حوار لـ "الفجر"، أن الجنس أصبح حيلة للعديد من الدجالين بحجة فك السحر من الحالات المستعصية، مشددًا على أن استخراج "الأعمال" ليس شرطاً لفك السحر.





وإلى نص الحوار:





◄ في البداية.. عرفنا عن نفسك؟

الدكتور خالد صفوت "حفيد الغزالي" أخصائي العلاج الطبيعي وخبير الطب البديل والأعشاب الطبية والأمراض المستعصية والعلاج بالتدليك المسارات العصبية وباحث في علوم الرقيه الشرعية.





◄ البعض يشكك في وجود السحر والجان من الأساس، فما تعليقك؟

السحر والجان موجودين ولا يمكن الشك في ذلك لأن ربنا ذكر ذلك في القرآن الكريم وعندما نذكر القران فسكت كل شئ بعده





◄ كيف تعرف أنك مسحور وما علاماته وطرق الوقاية منه وعلاجه؟

كيفيه معرفه وتشخيص السحر هو وجود أشياء متكررة ومستمرة ليس لها تفسير وفي اوقات معينة وتأثيرات جسدية ليس لها تشخيص من قبل الطب الأكاديمي وأكثر الاشياء التي تحدث يلاحظها الأشخاص المجاورون للشخص المسحور أكثر من الشخص نفسه في بعض الحالات لأن في حالات تغيب عن الوعي.





علامات السحر الواقع كثيرة وسوف نذكر بعض منها وأهم الاعراض ضعف عام في الجسد نزول شديد في الشعر آلام أسفل الضهر النوم الكثير الأمراض المختلفة بدون وجود تشخيص طبي وهناك حالات مختلفه حسب نوع وتشخيص السحر نفسه.





طرق الوقاية من السحر والعين والحسد هو الاحتفاظ بالأذكار الصباح والمساء والاستغفار والذكر الدائم وبخور البيت وتنظيفه بالأعشاب التي نذكرها في وصفات وخلطات الاعشاب للقضاء علي السحر بشكل عام وتنظيف البيت من آثار العين والحسد والسحر وكل نوع على حدة.





علاج السحر الواقع جلسة واحدة فقط ولا يوجد برنامج علاجي للسحر مهما كانت قوته فهو جلسة واحدة فقط بالأعشاب والقرآن الكريم.





◄ ما الفرق بين السحر والحسد والمس والعشق الشيطاني؟

العين أشد أنواع الأذى وهي سبب في أكثر الأمراض المستعصية لأن عندما تقع العين وقع الإيذاء في الحال ومهما كان قوته فوقع في الحال دون أي انتظار وكذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم العين حق لو كان شئ يسبق القدر لسبقته العين.





فالحسد ناتج عن القلب الحقود وهو ينقسم إلى نوعين النوع الأول تمني ذوال النعم عن الأشخاص ولا يحب أن يراهم في نعم ودائمًا يفرح في مصائب الغير الثاني تمني الخير الذي يمتلكه الغير من فضل ربنا عليه على امتلاكه هو ولا يحب أحد يمتلك شئ غير أن يمتلكه وهذه الشخص نتجنبه في إعطاءه هدايا أو لا نتحدث أمامه في اي شئ نشتريه أو نمتلكه.





السحر هو أعمال كفر يفتعلها الساحر على إيذاء ناس أبرياء ليس لهم ذنب غير أن يقوم عدماء الضمير وأصحاب النفوس الضعيفه الذهاب إلى الساحر يفتعل إيذاء الأشخاص الأبرياء.





حالات العشق ناتجة عن أشياء إذا اعتاد عليها الشخص أن يفعلها فيعشقه الجن الذي يسكن في المكان بدون أي تدخل من ساحر وهي النوم عاريًا والنظر في المرأة بالتعجب بالجسد ترك الملابس في الحمام الجلوس في الظلام باكياً الجلوس في أماكن الخرابات وحيدًا.





◄ ما هي أكثر الحلات عشقا من الجن الرجال أم النساء؟

أكثر حالات العشق تكون عند النساء اكثر من الرجال





◄ ما أنواع السحر وأشد أنواعه؟

أنواع السحر كثيرة جدًا سوف نذكر بعض منها سحر مرشوش وسحر مشروب ومأكول وسحر مدفون وسحر معلق بالهواء وسحر الطيور وسحر الشرود وسحر مسلط وسحر في الماء.





أشد أنواع السحر هو السحر الهوائي والمسلط لأن الذي يفتعله ساحر وصل لثلاث علوم الشيطان وهو أخطر أنواع السحر وأشدهم.









◄ ما الفرق بين الساحر والمعالج وهل الساحر يجوز أن يكون معالجًا؟

الساحر هو شخص يتقرب من الشياطين والجن بالعزائم والطلاسم وأعمال الشرك والكفر حتي يخدمه الشيطان وكل ما يكفر الساحر يعلمه الشيطان علم وهناك ثلاث علوم للشيطان وهما علم الرقم وعلم الحرف وأشد علم هو علم الرسم وسوف نذكر فيما بعد هذه العلوم والساحر يطلب دائما الأشياء الذي تملكه من الوصول إلى الشخص المراد إيذاءه يسألك عن اسم الأم وملابسه وصورة للشخص المراد سحره.





المعالج الروحي هو شخص ليس يمتلك جن مسلم وكل من يدعي أن يمتلك جن مسلم فهو كاذب لأن الجن المسلم لا يخدم بشر قط والدليل علي ذلك قول الله عز وحل قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يهدي الي الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدًا.





معني ذلك بقوا في طاعه الله المخلصه ولا يتدخلون في امور الدنيا لا بالخير ولا الشر ولا يخدمون إنسان.





أما المعالج الروحي هو شخص ينعم الله عليه من علومه النورانية وليس له علاقة بالجن ولا يطلب ما يطلبه الساحر وعلاج أعشاب وقرآن ويمتلك التشخيص الحالة بشكل موثوق في ويمتلك القدرة أن يقوم بعلاج الحالات في جلسة واحده فقط ومهما كان الحالة في أي مكان.





◄ إذًا ما الفرق بين الراقي والمعالج الروحاني؟

الراقي هو شخص يرقي الناس وهذا يعالج الحسد فقط ولا يستطيع أن يشخص أو يعالج العين أو السحر لأنه لا يعلم تشخيص الحالة والدليل أن يطلب منك الحضور والمتابعة معه لفترات عنده وتطول شهور.





لا يمكن للساحر أن يعالج حتي السحر الذي يفتعله إنما المعالج يقوم بعلاج جميع الاسحار بدون استثناء.





◄ هل يجوز أن يصبح المعالج ساحرًا؟

المعالج يمكن له ان ينقلب لساحر ولا يمكن للساحر ان ينقلب لمعالج لان الشياطين الذي تقرب اليها من دون الله تنتقم منه وتاذيه اذاء مبالغ فيه ولاكن اذا قام احد المعالجين من حرق الشياطين ويقوم الساحر بالتوبه الي الله ويقوم بتعليم الرقيه فيصبح راقي فقط وليس معالج روحي





◄ ما هي أصعب الحالات التي مرت عليك ؟

أصعب الحالات التي مرت عليه حاله كانت تعاني من سحر وكان السحر له أكثر من تسعة عشر سنه حتى قام الزوج بطرق جميع أبواب من يدعون العلاج وغيرهم وفي يوم تعامل الزوج بالقرآن بدون وعي ولا خبرة فحضر على مراته غاضبا وتركه ونام وقامت الزوجه بضربه طعنة بسكين في كتفه كانت قد تؤدي إلى وفاته والحمد لله قمت بعلاجها وبعد العلاج جلسة واحدة لم تتذكر اي شي في فتره الزواج حتي ابنائها لم تتذكر وقمت بمتابعتها حتى عادت إلى حياتها الطبيعية حتى لا تدخل في مرض نفسي.

والحالة الثانية كانت من سلطنة عمان وكانت من أصعب الحالات حتى كانت تجد الحائط تنزف دماء وقمت بعلاج الحالة من مصر وهي بالسلطنة وقد علم الساحر ذلك ومن شده تمكنه من السحر قدر أن يتواصل معي وارسل إليه رسالة يقول انت قدرت تحرق الشياطين التي أقوم بإيذاء الناس بها وسوف أقوم بحضار غيرها أول من افتعل له إيذاء هو أنت فقلت له استغل فرصه.





◄ هل من شروط علاج حالات السحر الاستخراج والبحث عن السحر في المقابر أو أي مكان ؟ وهل العلاج بالقرآن فقط؟





لا يشترط علاج السحر الواقع إلى استخراج أو البحث على مادة السحر نفسها لأن هذا مادة اتصال ما بين الجن والساحر لوصوله إلى الشخص المراد سحره ولا يشترط علاج السحر بوجوده هذه المادة لأن إذا كان يشترط وجود المادة كان صعبت علاج الحالات ولا تمكن أحد من علاج أي حاله تعرضت إلى سحر.





علاج السحر ليس قرآن فحسب إنما قرآن وأعشاب وجلسة واحدة فقط ولا يوجد برنامج علاجي للسحر.





◄ ما هي أدوات نصب الدجالين؟

أدوات النصب للدجالين هي عمل خدع سحرية توهم الشخص على امتلاك الساحر قدرات خارقة مثل استخدام الأقلام السرية والكتابه بها وحرقها ويظهر ما كتبه طلبات يعجز عنها الشخص حتي يقنعك أن تدفع له المال مقابل أن يجد لك الأشياء المطلوبة يقنع الأشخاص حتي يقع في فخ الزنا معه بحجة طلب الجن ذلك.





البحث عن السحر وعمل دجل ونصب على عقول الناس وهذه الأسحار يكون هو من يضعها في المقابر أو الأماكن تحت حجة أنا استخرج لك سحر ويقول من يعلمني مكان السحر هو الجن المسلم وهذا كذب لأن الجن المسلم لا يخدم أحد من الأنس وحتي إذا كان مثل ما تقول ما ترسل الجن يجبلك السحر ما ترسل الجن يعرفك مكان الذهب والمقتنيات الثمينة ويجلب لك كل ما تحتاجه دون البحث والمشقة علي لقمة العيش.



