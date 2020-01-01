بورصة دبي تربح 880 مليون درهم في ختام تعاملات اليوم
الأحد 26/يوليه/2020 - 03:09 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر بنسبة 0.31% رابحاً 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 880 مليون درهم ليغلق عند مستوى 293.57 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 253.2 مليون سهم محققة ما قيمته 218 مليون درهم من خلال تنفيذ 3449 صفقة لعدد 33 سهماً.
وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.04%، 0.01%، على التوالي.
وقفز 22 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك العقارية بنسبة 11.84%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 11.11%، فيما تراجعت 6 أسهم ، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.7 مليون ورقة بقيمة 45.7 مليون درهم.
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