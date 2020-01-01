تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:05 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 12.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4862.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 16.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5263.17 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5 نقاط ليغلق عند مستوى 4071.98 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4028.22 نقطة ـ وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 37.1 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دينار كويتي عبر 3959 صفقة.


 وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.
 

وجاء سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 8.14%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.21%، فيما تصدر سهم شركة الصلبوخ التجارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.33% ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 6.55%.

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