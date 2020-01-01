حصري.. "الفجر الفني" ينشر البوستر الرسمي لأغنية حمو بيكا مع "روتانا" قبل طرحه

تستعد شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" لنشر البوستر الرسمي لأغنية حمو بيكا الجديدة والتي تحمل عنوان "إيه الحكاية" وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل "الفجر الفني" على البوستر الرسمي للأغنية قبل نشره، حيث يظهر بيكا في البوستر الرسمي بصحبة أصدقاءه الذين يقدمون معه الأغنية، وهم علي قدورة، نور التوت، وفيجو، بالإضافة إلى ظهور موزع الأغنية فيجو الدخلاوي على البوستر.

أغنية "إيه الحكاية" من إنتاج شركة"روتانا للصوتيات والمرئيات"، وهي من كلمات إسلام كابونجا، ألحان حمو بيكا، توزيع فيجو الدخلاوي، ومن المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على طريقة "ليركس فيديو".

جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، تعاقد مع شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات وذلك منذ أسابيع قليلة الماضية، ويتضمن العقد المبرم بين حمو، وروتانا، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والتعهد بإقامة الحفلات الغنائية له، ولكن لم يُذكر في العقد فترة زمنية تحدد مدة التعاقد بينهما.

وتستعد أيضًا شركة"روتانا" لطرح أغاني أخرى لحمو بيكا، عقب أغنية "إيه الحكاية" وذلك طبقًا للعقد المبرم بينهما.