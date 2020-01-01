البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع









إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب ، بينما إتجهت تعاملات الأجانب للبيع رغبة في الاحتفاظ بنسبة أكبر من السيولة خلال فترة الإجازات ، فيما نشط الافراد المصريين على أسهم المؤشر السبعينى و أسهم المضاربة أملا فى تحقيق بعض الارباح قبل إجازة العيد لتعويض بعض خسائرهم خلال الفترة الماضية.









وربحرأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه.







وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10524 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة.







