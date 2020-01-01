البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب ، بينما إتجهت تعاملات الأجانب للبيع رغبة في الاحتفاظ بنسبة أكبر من السيولة خلال فترة الإجازات ، فيما نشط الافراد المصريين على أسهم المؤشر السبعينى و أسهم المضاربة أملا فى تحقيق بعض الارباح قبل إجازة العيد لتعويض بعض خسائرهم خلال الفترة الماضية.


وربحرأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10524 نقطة، 
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة.


إتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم  للبيع  بصافي72.8 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 8.4%، فيما اتجه المصريين و العرب للشراء  بصافي52.7 مليون  جنيه، 20.1 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 86.2% و5.2% علي التوالي .

 

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 35.7% والأفراد علي 64.2%.


و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيد863.9  جنيه ، من خلال303.8 مليون سهم، عبر 35.6 ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 173 سهم ارتفع منهم 105 شركة وتراجعت نحو 40  شركة وإستقرت 28 شركة

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