جنوب إفريقيا تعلن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار تفشي الوباء على نطاق واسع في البلاد.

 

ورصد وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، 12204 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم واحد، بعد أن كانت حصيلة الإصابات اليومية فوق مستوى الـ13 ألفا على مدى ثلاثة أيام متتالية.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,462 مليون إصابة، بينهم أكثر من 558 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,261 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.


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