جنوب إفريقيا تعلن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار تفشي الوباء على نطاق واسع في البلاد.

ورصد وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، 12204 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم واحد، بعد أن كانت حصيلة الإصابات اليومية فوق مستوى الـ13 ألفا على مدى ثلاثة أيام متتالية.



