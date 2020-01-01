التحليل الاستراتيجي لتريلر "الغسالة"
خرج علينا إعلان فيلم الغسالة، الذي من المقرر إطلاقه في دور العرض أول أيام عيد الأضحى في مصر والدول العربية، ولكن ماذا يمكن أن نتوقع حدوثه في الفيلم من خلال ما يكشف عنه الإعلان؟
في البداية يبحث الجميع عن الغسالة التي يبدو أنها آلة الزمن التي ينتقلون بها من عصر إلى آخر، كذلك هم في التسعينات، والماضي في حاجة إلى تغيير ما، وهذا التغيير لن يكون في صالح الجميع، وبالتالي تحدث المطاردات والصراعات التي نراها في الإعلان.
شخصية عمر التي يؤديها أحمد حاتم تعمل مدرس فيزياء، كما أنه عالم يقوم بالتجارب على الحيوانات كما هو الحال مع الفار زنفل، ويبدو أنه من اخترع الغسالة كما ذكر لنسخته الطفل.
ظهرت هنا الزاهد أيضاً بصحبة محاليل وحيوانات ويبدو أنها أيضاً عالمة، ومن المظهر الغريب الذي يبدو عليه طاهر أبو ليلة، من المتوقع أن يكون منتمياً إلى منظمة سرية ما، أما بالنسبة لمحمد سلام، فهو بصحبة كأسين لا يفارقان يديه، هو الصايع في هذا الفيلم.
فيلم الغسالة من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد ومن إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.