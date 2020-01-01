ذبح أضاحي المواطنين مجانًا بمجازر الفيوم الحكومية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فتح 14 مجزرًا حكوميًا ونقطة ذبيح أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.





وناشد المحافظ، في تصريحات اليوم الأحد، جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





من جهته، أوضح الدكتور محمد عقل، وكيل الوزارة لشئون الطب البيطري بالفيوم، أن المجازر الحكومية التى تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل مجزر الفيوم بالعزب، ونقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة، وفي مركز أبشواي مجزر أبشواى، ونقطة ذبيح طبهار، ونقطة ذبيح العجميين.





أما في مركز إطسا، فقد تم تحديد مجزر إطسا، ونقطة ذبيح منية الحيط، وفي مركز سنورس مجزر فيديمين، ونقطة ذبيح ترسا، ونقطة ذبيح مطرطارس، ونقطة ذبيح سنهور القبلية، أما في مركز طامية فقد تم تحديد مجزر طامية، وفي مركز يوسف الصديق يتم الذبح داخل مجازر أبشواي.





وأضاف "عقل" أنه فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية، فقد تم تحديد مجزر الفيوم بالعزب لكلٍ من جمعيتي مصر الخير وصلاح الدين الأيوبي، ومجزر فيديمين ومجزر اطسا لجمعية مصر الخير، كما تم تحديد مجزر أبشواي لجمعيتي الأورمان ومصر الخير.





خروج 933 مصابًا بكورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.





