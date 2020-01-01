حملات توعوية تحث المواطنين لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بمطابق الصرف الصحي بالفيوم

صرح اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بأن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تقود حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات ودماء الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لمياه الشرب تحت شعار "اغسل ضحيتك وحافظ على ميتك " وذلك قبيل دخول عيد الأضحى المبارك.





وأضاف، أن حملات التوعية تجوب كافة مراكز المحافظة والشوارع الرئيسية والتي تشهد تواجدا مكثفا للجزارين حيث يتم تنفيذ زيارات ميدانية لمحلات الجزارة وتوعيتهم بأهمية مياه الشرب والحفاظ عليها وعدم إهدارها في غسيل الأضاحي مما يؤدي إلى زيادات حمولات شبكات الصرف الصحي ينتج عنه انسدادات وطفوحات هذا بجانب توصيل رسائل توعويه للمواطنين بعدم إلقاء مخلفات ودماء الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي حفاظا على شبكات ومحطات الصرف الصحي ويتم لصق البوسترات والبروشورات على جدران المحال التجارية والمساجد والكنائس والميادين العامة والتى تسهم بدورها فى نشر الوعى بين المواطنين وتعريفهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم الاسراف فيها والحفاظ على مطابق الصرف الصحي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن حملات التوعية مستمرة طوال الأسبوع رافعين شعار "اغسل ضحيتك وحافظ على ميتك"، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



