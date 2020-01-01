تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري بالكويت (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
الفجر
رصدت إحدى الكاميرات داخل جمعية "صباح الأحمد" بدولة الكويت، تعرض شاب مصري، للاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذي أثار غضب ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين في الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التي تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.

ووثقت واقعة الاعتداء الجديدة في مقطع فيديو انتشر عبر صفحات الجالية المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كما جرى تداوله عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط موجة غضب واستياء من الاعتداء على الشاب المصري الذي يدعى "وليد"، حيث يظهر في المقطع المصور المواطن الكويتي وهو يعتدي بالضرب ثلاث مرات على وجه الشاب المصري، فيما تدخلت سيدة كانت تقف بجانبه ودفعته بعيدًا عنه، كما تدخل أفراد الأمن وعدد من العملاء الموجودين لإبعاد الرجل المعتدى عن الشاب.

كما انتشر مقطع الفيديو الموثق للواقعة مرفق بتسجيل صوتي سجله ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، وهو يقول: "يشهد الله إنى ما اتغبنت غبن بعد اللى صار مع وليد.. هذا الرجل بالذات أكثر من مرة يشتكي لي ويقول يا أبو عبد العزيز "إحنا نهان".. وأصبره واذكره بالله عز وجل وأقوله إن سيدنا محمد تعرض للشئ نفسه فاصبر.. وهذا اللي غابني زيادة.. حتى اتصلت عليه وقولتله مفيش تنازل لو مجنون يروح الطب النفسي ما يقعد يمد إيده.. كل ما جالي واحد يقولي أنا مجنون ولا أعصابه.. كلنا معصبين هذه ما حجة إن كل واحد يضرب".

وأضاف رئيس الجمعية، "اللي ما يرضيك على أضعف واحد عندك هذا لازم يراجع دينه ومرجلته.. هذا ضعيف مسكين استغل الثعبان هذا ويضربه كأنه يهودي قابل فلسطيني.. لذلك أقسم بالله عفنا الجمعية وعفنا المنطقة واللي يعفنا أكثر إن أنا ما أقدر أعيد حق أخونا.. حتى تعويض مادى ما عطى.. لذلك أقول لكم يا إخواني الوافدين اللي معانا في الجروب قدموا استقالتكم.. وترى ما فيكم خير لو ما طلعتوا من الجمعية هذه اللي ما نقدر نرد حقوقكم فيها ولا نقدر ندافع عنكم".
تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري بالكويت (صور)
تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري بالكويت (صور)
تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري بالكويت (صور)
تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري بالكويت (صور)
تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري بالكويت (صور)
تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري بالكويت (صور)

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بوابة الفجر الفجر الاعتداء على كويتي

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