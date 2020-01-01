رئيس مدينة سفاجا تناقش إجراءات خطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة

عقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من الإدارات التنفيذية شملت "إدارة البيئة والنظافة والمتابعة الميدانية والأزمات والايرادات والعقود والمشتريات والشئون القانونية وخدمة المواطنين والمكتب الفني" بحضور سكرتير المدينة.





وناقشت "رئيس المدينة" آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، جاء ذلك بقاعة المؤتمرات بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.





وأكدت" المغربي "في مستهل الاجتماع على أهمية أن يشعر المواطن بنقلة نوعية في ملف النظافة وخاصة إزالة المخالفات الصلبة التى تتسبب في تجمع القمامة على أكوام الردش ومخلفات البناء.





كما وجهت"رئيس المدينة" مدير إدارة الإيرادات بضرورة إنذار مالكي الوحدات السكانية في أحياء العراشي والهدى والنيابة والتى تبلغ 1700وحدة سكانية بإعادة معالم الوحدات السكانية إلى أصلها وطبقا للمواصفات والمقاسات المُسلمه بها وإلا سوف يتم سحب الوحدة السكانية من المالك، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإيرادات لعمل محاضر بيئة ونظافة وتعديات او تغير ملامح للعقارات والوحدات الجديدة





وأشارت "المغربي " إلى أن برنامج الحكومة لتنفيذ المنظومة يستهدف تحسين آلية معالجة وتدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا، وذلك بالتنسيق مع شركة النظافة المتعاقدة مع المدينة.





وكلفت "رئيس المدينة" الإدارات التنفيذية بوضع خطة تنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات، فضلًا عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.



