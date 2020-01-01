مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:46 م
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الفجر
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إنه من المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر المقبل، إنتاج لقاحات نتيجة التجارب المعملية والإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن جامعة أكسفورد أنتجت لقاحا، وبعض الشركات من أمريكا والهند والصين أنتجت لقاحات لفيروس كورونا، بعد تجارب علمية.

وأوضح أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بـ3 مراحل، وتشهد الفترة الحالية خطوة التجارب الإكلينيكية السريرية، حتى يتم التأكد من جودة وسلامة اللقاحات وخلوها من أى تأثيرات جانبية في جسم الإنسان.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن فيروس كورونا المستجد، مرض شديد وخطير وهز أركان العالم صحيًا، اقتصاديًا، وطبيًا.

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موعد ظهور لقاحات كورونا مستشار السيسي جامعة أكسفورد الدكتور محمد عوض تاج الدين

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