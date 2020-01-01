منغوليا تعزل مدينة بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدبلي

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:38 م
إصابة بالطاعون الدبلي
إصابة بالطاعون الدبلي
وكالات

عزلت السلطات المنغولية، اليوم الأحد، مدينة ألياستاي، في إقليم زافخان، بغربي البلاد، بعد  إصابة أحد السكان المحليين بالطاعون الدبلي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن سكان محليين أنه تم تشخيص أعراض الطاعون الدبلي، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، لدى شخص يبلغ من العمر 39 عاما، بعد تناوله مع عائلته وجبة لحم لحيوان "المرموط"، الذي يعتبر من الحيوانات الناقلة لهذا الطاعون.

 

وأكدت السلطات المنغولية، أنه تم عزل الشخص المشتبه في إصابته في مستشفى محلي، فيما ألزمت السلطات 9 أشخاص آخرين ممن تواصلوا معه بالخضوع للحجر المنزلي.

 

وأعلنت السلطات المنغولية، وفي وقت سابق، تسجيل إصابة مؤكدة بالطاعون الدبلي بين الرعاة في مدينة "بيان نور" من منغوليا الداخلية التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

 

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منغوليا اول اصابة الطاعون الدبلي

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