مستوى قياسي جديد.. ارتفاع متواصل في أسعار الذهب المحلي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في السوق المحلى خلال منتصف التعاملات الصباحية بقيمة 5 جنيهات للجرام حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 849 جنيها، وذلك بالرغم من إجازة البورصات العالمية.

أ سعار الذهب الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 849 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 727 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24 نحو 970 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب إلى 6792 جنيهًا.

أسعار الذهب خلال بداية التعاملات





عيار ١٨ : 725.15

عيار ٢١ : 846

عيار ٢٤ : 966.85

الجنيه الذهب : 6768

السعر العالمي : 1900





وتشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات دورية مرتبطة بالسعر العالمي وسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث جاءت هذه الارتفاعات لما يتعرض له سعر أوقية الذهب إلى زيادة غير مسبوقة بسبب توتر الأوضاع السياسية بين الصين وأمريكا شجع الإقبال يستمر على الملاذات الآمنة، بينما يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه.





وقال إيهاب وصفي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الذهب قفزت في تعاملات اليوم نحو 6 جنيه فى الجرام، بعدما سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعات من مستويات 1888 دولار للأوقية ليصل إلى 1902 جنيه.





سعر الذهب العالمي





اخترق الذهب الجمعة الماضية حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011، إذ فاقم خلاف أمريكي صنين المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1899.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.



