أحدها بشأن "صفر إصابات".. دلائل سيطرة مصر على كورونا

استطاعت الدولة المصرية، السيطرة على فيروس كورونا، جراء نجاح الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء الوباء، والدور البطولي للأطباء، لتتراجع الإصابات والوفيات، وترتفع نسب الشفاء.





وترصد "الفجر"، دلائل سيطرة مصر على فيروس كورونا المستجد عالميا.





السيطرة على كورونا





نجحت مصر، في احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا، والسيطرة عليه، حسب تأكيد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، "كرم ربنا والإجراءات التي قامت بها الدولة والأداء المتميز والبطولي لكتائب الجيش الأبيض في مصر، استطعنا السيطرة على الموقف وبدأنا في مراحل تنازلية والحمد لله".





ورغم انتصار مصر على كورونا، وجه مستشار رئيس الجمهورية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.





ارتفاع التعافي





ودليلًا على سيطرة مصر على كورونا، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع مؤشر التعافي والشفاء، وخروج المصابين من مستشفيات العزل إلى 35.9% وذلك بعد خروج 32 ألف و903 حالة.





تراجع الإصابات





ونجحت الدولة في خفض أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، نظرًا لوعي الشعب وقيادته السياسية.





تراجع الوفيات





وتراجع مؤشر الوفيات اليومى بكورونا إلى أكثر من 65% بينما حقق المؤشر التراكمى استقرارا كبيرا بعد ثبوته عند 4.9 % وذلك بعد تسجيل 4558 حالة في مصر منذ بدء الأزمة وحتى الآن.





صفر إصابات شديدة





وفي بشرة خير، توقع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بتسجيل مصر "صفر إصابات شديدة" جراء فيروس كورونا منتصف سبتمبر المقبل، مضيفًا:" الفيروس لن يموت، ولكن معدلات الانتشار ستنخفض، وأتوقع صفر إصابات شديدة".





وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



