أسعار اليورو اليوم الأحد 26-7-2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر

استقرت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-7- 2020 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وتراوح متوسط سعر صرف اليورو بها بين 17.99 إلى 18.15 للشراء و18.24 للبيع، وجاءت أسعار صرف اليورو اليوم في البنوك كالأتي:

وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.


هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.

هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.


وسجل اقل سعر لبيع اليورو في البنوك  بالبنك الأهلى عند 18.24 جنيه للبيع، بينما اعلي سعر للشراء سجله في البنك 18.15 في مصرف أبو ظبي الأسلامي.

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