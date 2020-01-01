حكم نهائي بعودة حسين فايق لسباق انتخابات الشيوخ

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:30 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة
قضت المحكمة الادارية العليا موضوع - بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام، أحمد حسين فايق صبور، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ، بحكم محكمة القضاء الإداري.

كما قضت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

واختصم طعن عبد الحي عبيد رقم 54198 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبد الحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

الإدارية العليا ترفض 76 طعنا على انتخابات "مجلس الشيوخ"

وفي سياق آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برفض 76 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإداري" على انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتتضمن الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، فيما تتضمن الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب كل أنواع الطعون، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.

حيثيات الإداري باستبعاد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ 

أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

وفي سياق آخر، حجزت الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، للحكم بجلسة ١٥ أغسطس المقبل.

أقام علاء مصطفى المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.

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نجل حسين صبور عبد الحي عبيد طعن حسين صبور الوطنية للإنتخابات

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