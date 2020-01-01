نجل أحمد السقا يكشف ل"الفجر الفني"حقيقة خوضه للسباق الرمضاني 2021

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
نور طلعت
كشف الممثل الصاعد والمخرج ياسين أحمد السقا، حقيقة خوضه للسباق الرمضاني 2021 خلال عمل درامي من إنتاج العدل جروب.

وقال ياسين، في تصريح خاص ل"الفجر الفني": " بالطبع ليا الشرف أن أعمل مع العدل جروب ومع كل الفنانين الأساتذة الذي أكن لهم كل التقدير والإحترام، ولكن لا يوجد حتى الآن تعاقد أو اتفاق رسمي معهم، ولكن بالتأكيد أتمنى أن أتواجد في شهر رمضان من خلال عمل مميز".

وعن استعداداته للدور قال،:" أنا بالفعل درست في مدرسة ستانسلافسكي ولابان ولينكلايتر لدراسة التمثيل".

وعن مساعدة الفنان أحمد السقا،له وترشيحه لتجسيد دور في مسلسله المقبل قال،:" أنا ياسين وهو أحمد في الشغل، لايوجد"واسطه" نهائي في الشغل، ولكن بالتأكيد ليا الشرف وأتمنى أن أجسد دور مع أستاذ أحمد السقا في أي عمل فني له".

جدير بالذكر أن ياسين السقا يستعد لعرض فيلمه الجديد الذي أخرجه "Blue Boy" والذي ينتمي لفئة الأفلام القصيرة وذلك بعد انتهاء أزمة"كورونا" التي تسببت في تأجيل عرضه.

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