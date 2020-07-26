أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 26-7-2020 في البنوك المصرية

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر

استقرت أسعار الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه بجميع البنوك المصرية اليوم الأحد 26-7-2020، وسط استعداد البنك المركزي لاتخاذ قرار حول سعر الفائدة على الجنيه نهاية هذا الأسبوع، وجاءت اسعار الريال السعودي كالأتى:

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في البنوك حول مستويات سعرية 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، حيث بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.


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