حزب العمال البريطاني: الحكومة 'رمزية' في اتخاذ قرار الحجر الصحي الإسباني

صرح مسؤول السياسة الصحية لحزب العمال المعارض الرئيسي في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، بأن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة قرارًا بفرض الحجر الصحي على هؤلاء الأشخاص الذين يسافرون من إسبانيا إلى بريطانيا كانت "زائفة".





وقال جوناثان أشوورث لشبكة "سكاي نيوز": "أستطيع أن أفهم لماذا اتخذت الحكومة هذا القرار ... لكن بالطبع الطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار في الأربع وعشرين ساعة الماضية هي صراحة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "أن الحكومة لم تمنح هؤلاء البريطانيين الذين يقضون عطلة في إسبانيا أي وقت للتخطيط للحجر الصحي من خلال إدخال القاعدة الجديدة مع إشعار بسيط".





وقد أصدرت الحكومة البريطانية، يوم السبت، قرارًا بفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين، على جميع القادمين من الأراضي الإسبانية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتتابع لما تشهده اسبانية بسبب الموجة الثانية لفيروس





وقال رئيس التحرير السياسي لصحيفة صنداي تايمز، تيم شيبمان، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن الموجة الثانية من "Covid-19" التي تشهدها إسبانيا دفعت إلى اتخاذ قرار بخروجها من قائمة الدول الآمنة، ولم تعلق وزارة الصحة البريطانية، على القرار حتى الآن.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.