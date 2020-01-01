محمد عدوية ووالده يحييان حفلًا غنائيًا "أون لاين" في العيد..اعرف التفاصيل

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفلاً غنائىًا أون لاين يوم السبت المقبل، بمشاركة والده أحمد عدوية، وذلك احتفالاً بعيد الأضحي المبارك.


ومن المقرر أن يقدم محمد عدوية خلال الحفل مجموعة من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه القديمة، منها "الطيب أحسن" كما سيقدم مع والده أغنية"المولد"، وغيرها من الأغاني المميزة.


وفي سياق آخر، طرح محمد عدوية مؤخرا أغنية "سبع صنايع"، وهي تتر مسلسل "عمر ودياب" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته علي ربيع، ومصطفى خاطر، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.


والجدير بالذكر أيضًا أن محمد عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "أبطال بلدنا"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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