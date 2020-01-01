محمد عدوية ووالده يحييان حفلًا غنائيًا "أون لاين" في العيد..اعرف التفاصيل

محمد عدوية ووالده يحييان حفلًا غنائيًا "أون لاين" في العيد..اعرف التفاصيل
الأحد 26/يوليه/2020 - 01:24 م
هبة أحمد
يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفلاً غنائىًا أون لاين يوم السبت المقبل، بمشاركة والده أحمد عدوية، وذلك احتفالاً بعيد الأضحي المبارك.
ومن المقرر أن يقدم محمد عدوية خلال الحفل مجموعة من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه القديمة، منها "الطيب أحسن" كما سيقدم مع والده أغنية"المولد"، وغيرها من الأغاني المميزة.
وفي سياق آخر، طرح محمد عدوية مؤخرا أغنية "سبع صنايع"، وهي تتر مسلسل "عمر ودياب" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته علي ربيع، ومصطفى خاطر، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.
والجدير بالذكر أيضًا أن محمد عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "أبطال بلدنا"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.