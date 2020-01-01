لؤي عبدالقادر يبدأ تسجيل حلقات برنامج "أبطال الصالات" عقب عيد الأضحى

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يبدأ الإعلامي والرياضي لؤي عبد القادر، تسجيل أولى تجاربه الإعلامية برنامج أبطال الصالات، والذي سيخصصه لاستضافة أبطال الرياضات الأخرى وتسليط الضوء على إنجازاتهم وبطولاتهم، ومن المقرر البدء في تسجيل حلقات البرنامج عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.



ويعتبر لؤي عبد القادر من أهم مدربين الكروسفيت في الوطن العربي، حيث نجح في تحقيق انجاز كبير في هذه الرياضة، فقد استطاع الوصول باللاعبة المصرية اية فؤاد إلى بطولة العالم في الكروسفيت في أمريكا بعد حصولها على المركز الاول في التصفيات المؤهلة علي مستوى مصر، ليصبح أول مدرب مصري يصل إلى هذه البطولة العالمية بعد مجهود كبير بذله مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المصريين.



وتعتبر رياضة "الكروسفيت" هي رياضة مكونة من عدة العاب منها رفع الأثقال، والجمباز، وتمارين القوة، حيث تهدف إلى تطوير كافة العناصر الرياضية للاعب وأداء أكبر مهام بكفاءة وفاعلية.