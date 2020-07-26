أسعار الخضراوات اليوم الأحد 26-7-2020 في سوق العبور

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر

تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 26-7-2020، في سوق العبور وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار كما يلي:


ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، و ارتفع أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25-27 جنيها، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

أخبار تهمك

4 تحركات مصرية لإنتاج لقاح كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ثنائي الأهلي يسخر من تصريحات فاروق جعفر

منذ أقل من ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم بابل

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ 18 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

10:46 ص

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

11:39 ص

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً