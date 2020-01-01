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نتيجة الثانوية العامة 2020 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، بعدما انتهت الامتحانات الثلاثاء الماضي، والتي أقيمت وسط ظروف غير معتادة نتيجة انتشار "كورونا".





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ويبحث طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من أجل معرفة مستقبلهم، والمجموع الذي حصلوا عليه وتحديد الجهة "الكلية" التي سيدخلونها، حيث تعد الدرجات هي المحرك للدخول وليست رغبة الطالب، وهو ما يتوقف عليه مستقبل أبنائنا.





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رصد نتيجة الثانوية العامة 2020





وكشفت كنترولات الثانوية العامة، عن مواصلتها عمليات تصحيح المواد والمحاولة في انتهء ورصد درجات نتيجة الثانوية العامة 2020 بنهاية يوليو الجارى، أى قبل العيد، ومن المقرر أن يتم التجميع والإعلان بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.





إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020





وأوضحت الكنترولات انتهائها من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضة التطبيقية، بشكل تام ويجرى رصد نتيجة الثانوية العامة 2020 واحتسا الدرجات، كما سيتم تصحيح باقى المواد وفق الخطة الزمنية لأعمال التصحيح والرصد.

دلوقت.. نتيجة الثانوية العامة 2020 واختبار القدرات





ومن المقرر أن تعقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، سيكون في الفترة من يوم 8 إلى يوم 20 أغسطس المقبل، وسيتم إعلان تنسيق المرحلة الأولى للطلاب بعد انتهاء اختبارات القدرات مباشرةً، حسبما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي "رابط سريع"





