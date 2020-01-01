برايتون يقترب من ضم نجم ليفربول

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
اقترب نادي برايتون من ضم لاعب الوسط ادم لالانا الذي ينتهي عقده مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وينتهي عقد لالانا مع فريقه بنهاية الموسم الجاري الذي يسدل عليه الستار اليوم الأحد، عبر مباراة ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، اليوم السبت، فإن برايتون يسعى لضم لالانا بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وأشارت سكاي سبورتس الشهر الماضي إلى أن ليستر سيتي يسعى بدوره أيضا لضم لالانا.

وانضم لالانا إلى ليفربول عام 2014 قادماً من ساوثهامبتون وخاض مع الفريق 178 مباراة، سجل خلالها 22 هدفاً وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2019.

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