تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية
الأحد 26/يوليه/2020 - 01:14 م
الفجر
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، السيطرة على وباء وفيروس كورونا في البلاد، مضيفا: "كرم ربنا والإجراءات التي قامت بها الدولة والأداء المتميز والبطولي لكتائب الجيش الأبيض في مصر، استطعنا السيطرة على الموقف وبدأنا في مراحل تنازلية والحمد لله".
وحذر مستشار رئيس الجمهورية، في مداخلة تليفزيونية اليوم الأحد، من تراخي البعض في الإجراءات الاحترزاية قائلا: "ما زال المرض موجودًا ويوجد إصابات ووفيات، ويجب عدم التراخي في أخذ الاحتياطات والحذر مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي".
وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع مؤشر التعافي والشفاء من فيروس كورونا وخروج المصابين من مستشفيات العزل إلى 35.9% وذلك بعد خروج 32 ألفًا و903 حالة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مؤشر الوفيات اليومي بكورونا تراجع إلي أكثر من 65% بينما حقق المؤشر التراكمى استقرارا كبيرا بعد ثبوتة عند 4.9 % وذلك بعد تسجيل 4558 حالة في مصر منذ بدء الأزمة وحتى الآن مشيرا إلي أن اجمالي الإصابات بكورونا بلغت 91 ألفا و583 حالة بالجمهورية.
وعالميا أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مصر احتلت المركز الـ40 في نسب الوفيات من إجمالي عدد المصابين بكورونا بنسبة 4.9 % بعد كل من رومانيا (5.1%) وإيران (5.3%) ويسبق مصر كل من بوركينا فاسو ومالي (4.9%)، وتأتي اليمن في المرتبة الاولي (28%) تليها كل من باخرة إم إس زاندام (22.2%) وسينت مارتن بأمريكا الشمالية (17.9%) وفرنسا (16.7%) والمملكة المتحدة (15.3%) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق علي مستوي العالم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال مستشار وزيرة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار وزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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