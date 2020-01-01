ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي بالأردن بنسبة 17.1 %

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
 ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1 بالمئة إلى نحو 214.9 مليون دينار (3030.1 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2019، بحسب أرقام من البنك المركزي الأردني.

كان صافي الاستثمار المباشر 183.5 مليون دينار في 2019.


يقول المحللون إن استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.

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