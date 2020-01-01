بإطلالة كلاسيكية.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

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خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العالمية، وظهرت خلالها مرتدية فستانًا كلاسيكي وقبعة باللون الأسود وقفازات باللون الأسود.





وشاركت مي، جمهورها بصورة جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت عمر، على الصورة قائلة:"اتسم العصر الذهبي للسينما بالموضة التي لا تنسى تجاوزت كل الاتجاهات، في هذه الصورة لمحة من عالم السينما حيث شعرت المرأة بالجمال والثقة من خلال التصميم والخياطة الفريدة".





يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ونجلاء بدر.