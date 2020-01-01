وزيرة الهجرة تحذر المصريين في الخارج بشأن الرقم الكودي

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدولة حرصة على سلامة المواطنين أثناء إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ولهذا أعلنت أن المشاركة في الانتخابات ستكون من خلال البريد السريع للمصريين في الخارج.





وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن التسجيل للمشاركة بالانتخابات بدأ منذ الأمس ومستمر حتى 31 يوليو ليحصل على الرقم الكودي الخاص بكل ناخب، ومن خلاله يمكنه المشاركة في الانتخابات.





وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الرقم الكودي رقم سري، ولا يجب أن يعطيه لأحد، معقبة: "مينفعش نتبادل الرقم الكودي مع الجيران أو معارفنا"، منوهة بأن اليوم سينشر السيرة الذاتية للمرشحين على موقع الهيئة الوطنية للانتخاب، ويمكن للمصريين في الخارج الاطلاع عليهم.





وكانت دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري بالخارج.





وقالت وزيرة الهجرة، اليوم السبت في خلال كلمة مصورة عبر بث مباشر في إطار التواصل مع المصريين بالخارج: "إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ، ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، ومنفذين لحقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة".





وشددت وزيرة الهجرة على أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.





وأضافت أن الدولة المصرية حرصت على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.





ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بعمل القائمين على العملية الانتخابية على رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا المستجد والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، ليتبقي أمام المواطنين المصريين بالخارج معرفة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.



