رمضان صبحي يتمسك بالبقاء في الأهلي

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعرب رمضان صبحي نجم الأهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي  عن رغبته في البقاء في الأهلي وعدم العودة لأوروبا في ظل ضعف العروض التي تلقاها في الفترة الماضية.

وعقد رمضان صبحي جلسة مع أحد مسئولي الأهلي منذ أيام وأكد خلال تلك الجلسة السريعة التي جمعتهما أنه يرغب في البقاء في الأهلي لأن العروض التي وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.

وأبدى رمضان صبحي رغبته في نجاح المفاوضات المستمرة حالياً بين الأهلي وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.

وعلى نفس الجانب، شدد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي على أن وكيله لن يلعب في مصر إلا للأهلي وأكد أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أنه إذا لم يصل رمضان عرض مميز في أوروبا فإنه سيستمر مع الأهلي خاصة أن المارد الأحمر يرغب في استمرار صبحي كما أن هيدرسفيلد لديه الرغبة في بيعه.

وأوضح نادر شوقي أن رمضان صبحي تلقى عروضاً من أندية في تركيا وروسيا واليونان والبرتغال وألمح شوقي على أن هيدرسفيلد سيبيع رمضان صبحي بشكل نهائي هذا الموسم خاصة أن عقده ينتهي بعد عامين وإذا لم يبعه سيخسر كثيرا في تسويقه بعد ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رمضان صبحي رمضان صبحي ألأهلي

أخبار تهمك

4 تحركات مصرية لإنتاج لقاح كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

هروب اضطراري.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في موعدها

منذ ساعة و 19 دقيقة

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي الأهلي يسخر من تصريحات فاروق جعفر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

الأهلي لا يسقط في غياب رمضان صبحي يا زمالك (أرقام)

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

رحلة رمضان تقترب من النهاية في الأهلي بسبب إغراءات أوربية

"الفيولا" عقبة الأهلي في الحفاظ على رمضان صبحي

رمضان صبحي يحسم موقفه من البقاء مع الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:14 م

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

01:31 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً