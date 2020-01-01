برلماني: السوشيال ميديا أصبحت تُمثل خطراً كبيرا لتدمير الأوطان

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نجح باحترافية وبامتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ التكليفات الرئاسية لإصلاح التعليم في مصر، مًشيدًا بتصريحاته التي أكد فيها أن السوشيال ميديا تضع صانع القرار تحت ضغط، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت خطرًا كبيرًا لتدمير الأوطان.

وأضاف " أباظة" في بيان، اليوم الأحد، أن الدكتور طارق شوقي يُعتبر من أكثر الوزراء الذين تعرضوا لظلم كبير من وسائل السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه لم يلتفت أو يهتم بما يدور من أكاذيب وافتراءات وإشاعات تدور حول خطواته الإصلاحية داخل المنظومة التعليمية التي وصلت إلى حالة متردية للغاية وكادت تدخل لغرفة الإنعاش بسبب الأمراض الخطيرة والمتعددة التي أصابتها.

وأشار النائب إلى أن عدم الاهتمام من الدكتور طارق شوقي جعله يسير في الطريق الصحيح لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب المشروع القومي الكبير لإصلاح التعليم، لافتًا إلي أن أكبر دليل على ذلك الإشادات الكبيرة وغير المسبوقة التي حظيت بها مصر من المؤسسات الدولية بهذا النجاح وقدرة مصر على استمرار العملية التعليمية رغم جائحة كورونا وأيضًا نجاح مصر في اتمام امتحانات الثانوية العامة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال مستشار وزيرة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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