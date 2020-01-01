بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:31 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، ظهور القناة الرسمية للقلعة الحمراء، في ثوبها الجديد، بعد إعلان مسؤولي الأحمر عن خطة تطوير شاملة في الفترة المقبلة.


يضع مجلس إدارة النادي الأهلي الرتوش الأخيرة لظهور قناة النادي، في ثوبها الجديد، وذلك بالتنسيق مع الشركة الراعية للقلعة الحمراء.

من جانبه تحدثت تقارير صحفية أن قناة الأهلي في ثوبها الجديد ستضم 7 أسماء جديدة من نجوم فريق الكرة القدامى على رأسهم هاني رمزي كذلك أيمن شوقي.

وتابعت المصادر أن القناة ستضم أيضا، مصطفى عبده وهاني رمزي، بالإضافة إلى كل من هاني العجيزي وشريف عبدالمنعم ومصطفى عبده وعادل مصطفى ومحمد يوسف.

ومن المفترض أن تعلن قناة الأهلي عن بدء افتتاحها في ثوبها الجديد الاثنين المقبل.

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