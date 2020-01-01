الشاعر أحمد عبد النبي يكشف تفاصيل تعاونه مع مصطفى قمر في ألبومه الجديد

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كشف الشاعر أحمد عبد النبي عن تفاصيل تعاونه مع الفنان مصطفى قمر، وتحدث عن العمل الذي سيجمعهم سوياً في ألبومه الجديد الذي سيطرح قريباً، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال الشاعر أحمد عبد النبي:" يوجد أغنية لي في البوم مصطفى قمر الجديد ، تُسمى " بالله عليك" ، وهي من كلماتي ، وألحان جوليو" .





وأستكمل عبد النبي حديثه قائلاً:" ستطرح هذه الأغنية قربباً، ضمن أغاني ألبومه الجديد، أتمنى أن تنل إعجاب الجميع" .





يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر فيديو كليب أغنية "قادرين" ، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشراف ورؤية الكابو حميد الشاعرى، الذى يجهز لطرح ألبومه الجديد، حيث إنه فى المراحل النهائية للمكساج والماستر للألبوم.





وكان الكليب فكرة ورؤية أحمد درويش، الذى تمكن من جمع ٤ من نجوم جيل التسعينيات فى أغنية واحدة، وإخراج أكرم فاروق.



