نيكول سابا: "برافو على شعبنا الواعي كورونا صار كالأرز"

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عبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن غضبها الشديد من الشعب اللبناني لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وكتبت نيكول، خلال التغريدة:"كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك!".



وأضافت سابا:"يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!! انقبروا انضبوا كورونا".





ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"مش في لبنام بس كل العالم اصلا فتح كل حاجه والناس وكل الشعوب بقت في الشوارع وفي تجمعات شخص يهزأ".