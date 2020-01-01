ضبط 4 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تُكثف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.
وتم ضبط 4 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال– نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها 4 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا نحو (1،434،000 مليون جنيه مصرى - 800 ألف ريال سعودى- 450 ألف درهم إماراتى- 25 ألف دينار كويتي).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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