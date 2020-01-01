محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل
الأحد 26/يوليه/2020 - 12:17 م
يستضيف ملعب سانت جيمس بارك مباراة قوية تجمع بين نيوكاسل يونايتد صاحب الأرض ونظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج فى ختام الموسم الجاري .
وتوُج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج هذا الموسم بعد غياب طويل دام لثلاثون عام وتسلم الكأس عقب الفوز على تشيلسي الجولة الماضية .
تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يوم الأحد القادم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والساسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .
التشكيل المتوقع لفريق ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: كيتا، فينالدوم، فابينيو.
خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، مينامينو.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 96 بينما نيوكاسل فى المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة .
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