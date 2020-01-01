محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:17 م
محمد صلاح
محمد صلاح
يستضيف ملعب سانت جيمس بارك مباراة قوية تجمع بين نيوكاسل يونايتد صاحب الأرض ونظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج فى ختام الموسم الجاري .


وتوُج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج هذا الموسم بعد غياب طويل دام لثلاثون عام وتسلم الكأس عقب الفوز على تشيلسي الجولة الماضية .


تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يوم الأحد القادم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والساسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، فينالدوم، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، مينامينو.


ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 96 بينما نيوكاسل فى المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة .


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