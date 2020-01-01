"أورنچ" تتبرع لصندوق "تحيا مصر" لتوفير الأقنعة لحماية الأطباء

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر

أعلنت "اورنچ  مصر" عن تبرعها لصندوق "تحيا مصر" في إطار جهودها المتواصلة لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق علىتوفيرالأقنعة الطبية اللازمة لحماية الأطقم الطبية التي تعمل على مكافحة المرض في خطوط المواجهة الأولى بمستشفيات العزل.


كما بادر موظفو اورنچ بالمشاركة في هذا الهدف النبيل والتبرع بجزء من المبلغ ايماناً بمسئوليتهم وواجبهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الوطن لمساندة جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والعاملين في الرعاية الصحية نظرا للأدوار البطولية والتضحيات التي يقومون بها للحد من انتشار فيروس كورونا.


وتعد هذه المبادرة حلقة جديدة في سلسلة كبيرة من التبرعات والحملات التي أطلقتها اورنچ  منذ بداية ظهور الفيروس في مصربالرغم من الانحسار الجزئي لفيروس كورونا إلا أن اورنچ ما زالت مستمرة في مساندة جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الفيروس والمساعدة علي انحساره بالتعاون مع نخبة من أبرز الجمعيات الخيرية العاملة في مصر.


ويمثل التعاون مع صندوق تحيا مصر محطة هامة خاصة وأن الصندوق أطلق حملة "نتشارك هنعدي الأزمة "لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت تلك الحملة عن نتائج طيبة للغاية، إلى جانب كونه جهة تهدف إلى تنفيذ البرامج والمشروعات القومية في جميع المجالات ومنها تقديم الرعاية الصحية والدعم الاجتماعى والاقتصادى لدفع عجلة التنمية فى مصر.

وبهذه المناسبة عبّر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصرعن فخره بالمشاركة في دعم جهود صندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا.


كما أشاد شاكر بالدور الفعال الذي قدمه موظفو الشركة من خلال المشاركة المعنوية والمادية في المبادرات المجتمعية التي تطلقها الشركة الأمر الذي يعد رسالة واضحة على الشعور بالمسؤولية و التكاتف في الأزمات وخاصة دعم فرق الرعاية الصحية التي تعمل بكل طاقتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا ".


ومن جانبه ثمّن المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، مشاركة اورنچ مصر في مبادرة الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرا لنجاح المبادرة في توحيد جهود العمل المجتمعي على مستوى الأفراد والمؤسسات.


وأوضح عبد الفتاح أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و16 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، و50 ألف كمامة N95، و50 ألف لتر من المطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم.


كما تم إطلاق أكبر4 قوافل إنسانية وفّرنا من خلالها 7 آلاف طن من المواد الغذائية و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب300000 قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني .

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