وزارة الأوقاف تنهي خدمة إمامين بالإسماعيلية

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، خدمة كل من: السيد محمد شفيق، إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية، وأحمد حساني عبد الله، إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية أيضًا، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، نظرًا لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.





وأكدت "الأوقاف"، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المذكورين لا علاقة لهما بالوزارة، منبهة على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسماعيلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.





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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.





وأوضح أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.



