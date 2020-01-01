محمد مهران ينضم لفريق فيلم "قمر 14"

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أنضم الفنان محمد مهران، لأسرة فيلم "قمر 14"، ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل الفيلم تصوير خلال الأيام المقبلة، ويقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق.



فيلم "قمر 14" تدور أحداثة في إطار درامي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة غادة عبد الرازق ودينا الشربيني وأحمد حاتم ومحمد جمعة وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا ومحمد علاء جميكا وليلى عز العرب.


يذكر أن آخر أعمال محمد مهران، مسلسل "البرنس" الذي شارك به خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، وشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وروجينا ونور اللبنانية وأحمد زاهر.

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