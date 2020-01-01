تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:05 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألف و840 من أصحاب الأمراض المزمنة، مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضي، وحتى اليوم الأحد.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى صرف العلاج لكل المترددين، بالمجان لمدة تكفي 3 أشهر مقبلة، وذلك من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و321 وحدة صحية ومركز طبي، و89 سيارة قوافل طبية متنقلة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم إصدار 22 ألف و717 قرارًا جديدًا لصرف العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج لـ 94 ألف و639 قرار ساري، بالإضافة إلى تجديد 33 ألف و775 قرارًا قديمًا وصرف العلاج لهم، و1709 قرار تأمين صحي.

ممرات آمنة للدخول
ولفت إلى تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والقوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وقال: إنه يمكن للمواطنين معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، أو من خلال الصفحات الرسمية والموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.

رسائل نصية
وأكد أنه يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

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