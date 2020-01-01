ضبط سيدة بحوزتها كيلو بانجو في الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسماعلية، من ضبط سيدة، لحيازتها على كيلو جرام من مهدر البانجو بقصد الاتجار.





بداية الواقعة، تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحي بالإسماعيلية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (ربة منزل-مقيمة بالقنطرة شرق الإسماعيلية) حال قدومها من الشرق إلى الغرب، وبحوزتها (عدد 4 لفافات بداخلها نبات يشتبه فى كونه نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام تقريبًا، هاتف محمول).





وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي





بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، عندما ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



