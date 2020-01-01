برلماني يؤكد على أهمية مشاركة مصر في جهود صناعة لقاح كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن التنسيق والبحوث والتجارب من قِبل الدولة المصرية مع الدول التي تعمل على تصنيع لقاح لكورونا، من شأنه أن يُمكن مصر من جعلها مركزًا لتصنيع اللقاح على مستوى القارة الأفريقية، مؤكدًا أن الجهود الحكومية المبذولة مع عدد من دول العالم، بشأن تجارب إعداد لقاح جديد، محل تقدير كبير من الجميع.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لم تكتف بجهودها في المواجهة الشاملة بكافة المستويات ولكنها عملت على التنسيق مع دول أخرى منها الصين بشأن لقاح الوباء سواء على مستوى البحوث أو التجارب، ومن ثم قابلية وفاعلية التطبيق في مصر ستكون واردة بنسب كبيرة.

وأكد عضو صحة النواب، أن مصر مؤهلة لجعلها مركز لتصنيع اللقاح بالقارة الإفريقية بكفاءة، قائلا:" مشاركة الدولة المصرية في جهود العالم لتصنيع لقاح، يؤكد على قدرات مصر العلمية المتنامية، وكفاءة المتخصصين بهذا الملف".

ولفت، إلى أنه وفق هذه الجهود والتنسيقات التي تتم في هذا الملف، أصبح من الضروري الاهتمام والتركيز على البحث العلمي بشكل أكبر وتخصيص مناقشات موسعة على كافة المستويات بشأنه، وكذلك تقديم كل الدعم المادي واللوجستي المطلوب للوصول إلى نتائج علمية تفيد البشرية بكافة المجالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال مستشار وزيرة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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