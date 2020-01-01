الزمالك يرد على العرض المقدم لضمه نجمه

وصل عرض في الساعات القليلة الماضية من الدوري العراقي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتلقى عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك عرض من أحد أندية الدوري العراقي الممتاز للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.





وتواصل أحد وكلاء اللاعبين الأجانب مع مسئولي نادي الزمالك في الساعات القليلة المقبلة وعرض عليه انضمام اللاعب لأحد الأندية الكبيرة في الدوري العراقي بنهاية الموسم الجاري.





ورفض نادي الزمالك العرض المقدم لإنتقال عمر السعيد إلى صفوف الدوري العراقي بسبب ضعف المقابل المادي وضعف المنافسة في الدوري العراقي.





ويقترب عمر السعيد بالفعل من الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأبيض.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع السعيد في الصيف المقبل أبرزها نادي وادي دجلة ومصر المقاصة وإنبي وغيرها.



