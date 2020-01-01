ضبط عاطل لحيازته أسلحة ومخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من مخدرى الحشيش والبانجو بقصد الإتجار.





بداية الواقعة، تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية – له معلومات جنائية) حال تواجده صحبه آخرين بجوار سيارة ملاكى معطلة على جانب الطريق، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (4 بنادق آلية - طبنجة - 6خزينة آلية - 259 طلقه مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 50 جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 100 جرام - مبلغ مالى قدره 32 ألف جنيه).





وبمواجهة المتهم أقر بقيامه ومرافقيه (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وأضاف أن السيارة المضبوطه ملك أحد المتهمين





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.





ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.





بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.





وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.





وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.





ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.





وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



