سلطنة عمان تسجل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وشهدت سلطنة عمات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة.

 

وكشفت الصحة العمانية، أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات.

 

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

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