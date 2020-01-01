مدرب شيفيلد يوجه تحذيرا للاعبيه

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
قال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد إن فريقه حصل على دفعة كبيرة من الثقة بعد أن قدم موسما ناجحا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المدرب يطالب فريقه أيضا بالاستمرار في العمل بنفس وتيرة الحماس والرغبة في النجاح بينما يتطلع للوصول إلى مستويات جديدة في الموسم المقبل.

وعاد شيفيلد يونايتد إلى دوري الأضواء الإنجليزي هذا الموسم بعد غياب استمر 12 عاما ويحتل المركز الثامن بين فرق البطولة العشرين حاليا برصيد 54 نقطة قبل الجولة الأخيرة من الموسم وقد ضمن البقاء في النصف الأول من القائمة بفضل أربع نقاط يتفوق بها على إيفرتون الذي يحتل المركز 11.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن المدرب وايلدر (52 عاما) قوله: "أعتقد أننا حصلنا على دفعة من الثقة بفضل ما قمنا به خلال الموسم الحالي لكني أعرف تماما هذه اللعبة".

وزاد: "أريد المزيد من نفسي ومن اللاعبين.. حققنا ما أردت تحقيقه في الدوري الممتاز لكني لا أكتفي بذلك. تسلقنا جبلا لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة من أجل الاكتفاء بهذا".

وأضاف وايلدر: "كلنا نعرف أنه لا بد من استمرار العمل الجاد. ولابد لي من تنبيه وتحذير اللاعبين من الشعور بالارتياح والرضا والاكتفاء بما تحقق حتى لا نتعرض لما حدث للكثير من أندية كرة القدم من قبل".

ونافس شيفيلد للحصول على مركز مؤهل للعب أوروبيا خلال الموسم الحالي ويقول وايلدر إنه يعتقد أن الفريق وضع أساس النجاح في هذا الهدف في المستقبل.

وقال المدرب: "هذه بطولة كبيرة. وإن توقفتم سيلحق بكم الضرر. علينا الانطلاق والسعي من أجل تعزيز موقعنا في البطولة. هذا يشجعنا على الاستمرار وأريد المزيد من هذا".

وسيختتم شيفيلد يونايتد مسيرته في الموسم الحالي بلقاء خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون الذي يحتل المركز 12 في وقت لاحق من اليوم الأحد.

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