حصريا.. عرض "أنا والنحلة والدبور" لمحمد صبحي في عيد الأضحى على قناة ten









تعرض قناة TeN حصريًا ولأول مرة لمشاهديها في مصر والوطن العربي، العرض الأول لكوميديا «أنا والنحلة والدبور»، للفنان الكبير محمد صبحي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على تردد 11842 H، كما تعرض قناة TeN المسرحية لمشتركيها على اليوتيوب خلال أيام العيد.





كوميديا "أنا والنحلة والدبور" تتناول أحد أهم القضايا الاجتماعية والصراع القديم الجديد بين الرجل والمرأة داخل البيت، في قالب كوميدي راقي وجاد، حيث ينتصر العرض للمرأة المصرية ويظهرها بشكل مختلف يليق بدورها ومكانتها في المجتمع بعيدًا عن النمط الاستهلاكي لها في الدراما والسينما، في عرض فني لا يخلو من الكوميديا.





وتأتى أهمية وقيمة وجمال العرض في أنه يناقش قضية المرأة بمواقف كوميدية نابعة من المواقف، فيما يقدم صبحي لمشاهديه المتعة البصرية والذهنية والكوميديا الراقية، ويفجر الضحكات لدى الجمهور بكاريزمته وأدائه على المسرح.





مسرحية "أنا والنحلة والدبور" من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أيمن فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن، وحازم القاضي، وميرنا زكري، والطفلان بيلار أحمد سامي وعبد الرحمن محمود.



